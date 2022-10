La Liendra se ha caracterizado por ser uno de los influenciadores colombianos más reconocidos en los últimos años, por medio de sus redes sociales cuenta con más de 6 millones de seguidores donde comparte varios momentos con sus seguidores.

Hace algunos días, el creador de contenido se convirtió en tendencia después de que compartiera unas historias en las que bromeó sobre el costoso precio de un Uber en Nueva York, pues le cobraba 80 dólares (alrededor de 370.000 pesos).

En esa ocasión comentó, “eso de ganar en pesos y gastar en dólares es muy duro. Uno hace el cambio y usted así tenga o no plata lo siente. Por 360.000 pesos a usted lo llevan desde Medellín hasta Armenia, y se alcanza a comer una empanada”.

Cuando se subió al carro que lo iba a llevar, el influenciador siguió hablando sobre este suceso y le empezó a decir en español que es el carro más caro que había cogido en toda su vida, "yo sé que no me está entendiendo, pero con lo que usted me cobró yo puedo hacer mercado. Ya media silla es mía".

Después de este momento, el taxista le pidió una fotografía y siguieron bromeando sobre este suceso que le causó curiosidad al creador de contenido y a su mánager, quien lo estaba acompañando en el recorrido y le ayudó a traducir.

La Liendra en Times Square

Durante este mismo viaje, La Liendra compartió un momento bastante emocionante, pues logró aparecer en las pantallas del Times Square mientras él posaba debajo del anuncio y varias personas lo reconocían.

De igual manera, en esa misma ocasión, el influencer compartió el momento en el que le iban a realizar una entrevista para Univisión frente a las pantallas publicitarias de 'La Gran Manzana’, allí enseñó al periodista encargado de realizarla y también vivió un momento divertido con un policía de la ciudad.