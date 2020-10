'La Liendra' le responde a seguidor que lo cuestionó por su trabajo

Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’, generó polémica en redes sociales luego de responder los cuestionamientos sobre su trabajo y lo que le aporta a la humanidad. Lo hizo a través de las historias de su cuenta de Instagram.

Y es que precisamente uno de sus seguidores le hizo esa pregunta: “¿En qué ayuda a la humanidad su ‘trabajo’?”. Mauricio, notablemente molesto, le contestó retándolo para que dejara su trabajo y empezara a realizar videos para volverse famoso.

“¿Qué aporta mi trabajo al mundo? Entretenimiento, yo me levanto todos los días a brindar entretenimiento. Y sí, es un trabajo, y si no le parece que es un trabajo y es fácil, sálgase de su empresa y se pone a hacer videos y ya, parchado, se hace famoso”, respondió el joven.

‘La Liendra’ también habló sobre las personas profesionales que expresaron su descontento por ver que él, “haciendo puras bobadas en redes sociales”, logre lo que muchos colombianos no pueden.

“Hablando de nosotros qué profesionales son. Deberían preocuparse más por quién votar que por quién gana más”, señaló.

Esto en referencia a lo que una médica escribió hace unos días tras ver imágenes del nuevo apartamento de Mauricio. "Todos los días me levanto y le pongo la cara a la pandemia… Así como yo, hay muchos profesionales que no han podido comprar un inmueble. No puedo creer que un tipo salido de la nada, que se la pasa haciendo puras bobadas en redes sociales, con un nivel de educación paupérrimo, logre lo que muchos colombianos no podemos", dijo la mujer.