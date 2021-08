La Liendra niega que este buscando trabajo tras perder su Instagram: "Tengo mucho dinero"

nte las críticas, Mauricio Gómez apareció en sus historias de Instagram para aclarar los rumores.

"Yo me río mucho de la gente que piensa que me cerraron la cuenta y que yo perdí mi plata, obviamente a uno le perjudica, pero mi plata yo la tengo, ¿qué le pasa a usted?, mi plata está ahí. El penthouses ya está pagado, la camioneta ya está pagada. Tengo una casa en Pereira, la casa de mi mamá, una finca también pagada", afirmó.

Además de contar que en estas semanas sabrá si definitivamente podrá recuperar su perfil La Liendra también envió un mensaje a quienes especulan sobre su estabilidad económica.

"La gente que piensa que yo estoy pelado es como estúpida. Si le preocupa que yo sea pobre, no. No tengo ningún problema con serlo, vengo de ser pobre, pero en este momento tengo muy buen dinero gracias a Dios, muchas propiedades, no se preocupe por mí ni por mi platica porque está bien, sí tengo plata”, agregó.