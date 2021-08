La Liendra pide a sus seguidores hacer cadena de oración para recuperar su cuenta de Instagram

En los últimos días Mauricio Gómez, mejor conocido como 'La Liendra', había sido centro de críticas y debate en redes sociales después de anunciar que su cuenta de Instagram, en donde sumaba con más de cinco millones de seguidores, había sido suspendida.

Debido al anuncio, muchos usuarios revivieron las veces en las que Mauricio causó polémica al afirmar que la educación no era necesaria para conseguir fama y estabilidad económica, más aún cuando se es 'influencer', pues gracias a los videos y publicidad que logra con el alcance en sus redes ha conseguido las propiedades que actualmente tiene.

Ante las consecuencias fatales que La Liendra ha contado que podría tener al no recuperar su perfil, en las últimas ha convocado a una cadena de oración para lograr recuperarla.

La petición la ha hecho a través de su nuevo perfil en el que cuenta con más de 900.000 seguidores, mientras sostiene una velas y cuenta que será a las 11:00 p.m. de este miércoles el momento para unirse a sus seguidores y orar.

"Aún no sabemos nada de la cuenta, no nos dan respuesta, ofrecimos plata, tenemos contactos, estamos moviendo cielo y tierra, pero nada que pasa algo. Ya todo queda en manos de Dios", empezó contando en el video que publicó.

“Lo quiero invitar a usted a que me acompañe en una cadena de oración (…) me voy a sentar aquí y le voy a pedir a Dios a que me ayude a recuperar la cuenta. Si a usted le nace, acompáñeme”, agregó el influenciador.

