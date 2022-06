La Liendra pone en venta la finca en la que creció ¿Por qué?

Inicialmente, Mauricio Gómez, nombre real de La Liendra, había pedido 900 millones de pesos por la compra del inmueble. Sin embargo, decidió rebajar el precio de la venta a 700 millones de pesos para poderla vender más rápido. El creador de contenido tenía pensado hacer unas mejoras a su finca, pero al final desistió de esta intención.

“Yo me había arrepentido de vender la finca porque de pronto iba los fines de semana y no necesitaba plata, pero es que ya no voy y mi mamá, no me puedo seguir engañando y tampoco puedo seguir teniendo tanto dinero ahí quieto", declaró el influencer.