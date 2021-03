La Liendra y Dani Duke son catalogados de "ordinarios" por nueva foto desnudos

La Liendra y Dani Duke han estado en el centro de distintas críticas en redes sociales por los contenidos que publican de su relación. La pareja ha compartido detalles muy personales de su amor, que no han sido tomados de forma positiva entre algunas personas de estas plataformas digitales.

Aunque meses atrás los jóvenes infuencers decidieron compartir una imagen donde aparecían desnudos en una cama, cubriéndose con un poco de las sábanas, recientemente, volvieron a llamar la atención con una foto donde muestran un poco de su intimidad.

Según recogió una cuenta de chismes de Instagram, La Liendra utilizó su perfil oficial de la red social para publicar en una historia uno de los momentos privados y personales que disfruta con su novia. El joven, a pesar de que no mostró más de lo debido, sí reveló que se encontraba completamente desnudo junto a Dani Duke.

De acuerdo al post, Mauricio Gómez, nombre de pila del creador de contenido, aparece tomando la foto desde su perspectiva, enfocando a Daniela acostada de espaldas a la cámara. El cuerpo de la paisa se ve completamente desnudo, mientras La Liendra cubre los glúteos de Duke con su pierna derecha.

El colombiano acompañó esta instantánea con un corazón de color rojo, demostrando una vez más el amor que siente por su actual novia.

Los usuarios de Instagram que llegaron a esta publicación no perdieron oportunidad por comentar de forma negativa, criticar y arremeter contra los jóvenes, ya que consideran que una vez más siguen dejando pública su intimidad, con el objetivo de llamar la atención.

“Uy, no, qué guarden su intimidad, qué bajo lo hacen esos dos para ganar plata”, “Todo el mundo tiene que saber a qué hora lo hacen”, “Ordinarios”, “Ya no saben qué hacer con sus vidas, no hay pudor”, “Ella sí se ha boleteado mucho”, entre otros comentarios.