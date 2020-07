La Liendra y la 'sorpresita' para sus seguidores con una canción

Mauricio Gómez, mejor conocido en las redes sociales como ‘La Liendra’, ha estado en la mira de sus seguidores desde que oficializó su ruptura con Luisa Castro. Sin embargo, los influencers decidieron cambiar de vida y se mudaron a Medellín (Antioquia), una casualidad que no ha sido pasada por alto por los internautas, quienes rumoraron que tal vez siguen juntos.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha tocado el tema de una reconciliación y a pesar de que están viviendo en la misma ciudad no han compartido juntos, ni cuando se reúnen varios colegas a realizar videos para TikTok.

Pero en esta ocasión, La Liendra se convirtió en tendencia en las redes sociales al confesarles a sus seguidores que les tenía preparada una nueva sorpresa. Fue tanta la emoción que no se aguantó y le reveló un poquito de lo que se trataba.

“Voy a sacar una canción Liendritas ¡Sí señores! No es un reguetón, no es nada de lo que ustedes esperan o yo no sé, pero quise escribir esta vez una canción (…) siento que es un momento de mi vida en el que están pasando tantas cosas tan fuertes y lo quiero expresar con una canción”, añadió al presentar un pedacito del rap.

La noticia tomó por sorpresa a los internautas quienes no dudaron en reaccionar.

“Ahora resulta que todos son cantantes”, “Ayyy eso no tiene nada, si era un sueño que tenía, pues que lo haga. Bendito sea quien puede hacer sus sueños realidad”, “Cualquiera que pueda pagar ahora es disque cantante”, “Jajajaja pues si Luisa W “canta” ahora porque no él... uno más uno menos”, “Ya hoy cualquiera canta tenga o no talento”, fueron algunos de los mensajes que recibió.