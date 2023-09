La millonada que se gana colombiano en Australia; al día recibe más de $700.000

De acuerdo a Migración Colombia, en lo que va del año, entre enero y agosto, han salido del país 507.000 colombianos, lo que representa un aumento del 2,3% frente al mismo periodo del año pasado. Este es el mayor número de emigrantes registrados en un periodo de ocho meses en la historia de Colombia. El anterior récord se registró en 2022, cuando salieron del país 547.000 personas.

Los principales destinos de los colombianos que emigran son Estados Unidos, España, Chile, México y Australia.

Y es que este último mencionado se ha convertido en uno de los países preferido para millones de jóvenes que no solo quieren estudiar, sino que además desean ganar dinero.

Hace poco se conoció la historia de Jonathan Malpica, un joven de 19 años que vive en Australia hace algún tiempo y que se ha vuelto viral, pues hace videos mostrando los trabajos que hace para ganar dinero.

“Hoy me tocó un trabajo en el que me pagaron 37 dólares australianos la hora y solo me dieron unas latas de anticorrosivo”, contó el joven quién tenía que pintar algunas cercas que tenían óxido.

Según lo dicho por el colombiano inició su trabajo a la 7:30 a. m y terminó a las 3:00 p.m. Asimismo, indicó que no es un trabajo de todos los días y que esto le permite trabajar en más empresas.

En uno de sus videos, el joven dijo que existen muchas aplicaciones que están aliadas a varias empresas que permite conectar con empleos en diferentes ciudades y buenos sueldos.

Al terminar el video, el colombiano contó que luego de haber pintado todas las cercas le pagaron 290 dólares australianos, es decir, $740.000.000 pesos colombianos.

El joven, identificado como Jonathan, también indicó que en diciembre del año pasado trabajó escogiendo y organizando fruta, la cual llegaba a una bodega de vegetales.