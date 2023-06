La mujer más fértil del mundo: ha tenido 45 hijos en solo 16 partos

En la actualidad hay muchas mujeres que dicen no querer ser madres y tienen otras prioridades en su vida antes de tener un hijo. No obstante, hay jóvenes mujeres que así no quieran tener hijos, debido al contexto en el que viven deben ser madres, así no lo tengan presupuestado.

El caso de Mariam Nabatanzi es el claro ejemplo de esta situación, pues ha tenido hijos desde que tiene 13 años, y hoy, a sus 40, es considerada como la mujer más fértil del mundo con un total de 45 hijos. Lo sorprendente es que todo fue en apenas 16 partos.

Según contó en un reportaje al medio RT, a los 13 años fue ofrecida a un hombre mayor y, desde entonces, empezó a concebir hijos. Esta situación le ocurre a muchas niñas en Uganda.

Y es que en África hay más de 130 millones de niñas que han sido obligadas a casarse antes de cumplir los 18. Además, cifras del Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) proyectan que para el año 2050 habría 310 millones de niñas en casamientos no consentidos.

La increíble historia

En 1994 Mariam tuvo unos gemelos, los primeros de una larga lista de hijos que tuvo a lo largo de su vida. Siempre ha tenido partos múltiples: concibe mellizos, trillizos y hasta cuatrillizos durante sus periodos de gestación.

En total tuvo 16 niñas y 29 niños. "Mariam presenta un caso de hiperovulación, es decir: cuando una mujer produce y libera más de un óvulo en cada ciclo menstrual de forma natural. Aunque ya no podrá tener más hijos, pues un médico le cortó el útero desde adentro", dijo el Doctor Charles Kiggundu, ginecólogo del hospital Mulago, ubicado en Kampala, capital de Uganda al diario The Sun.

La mujer ha tenido que sacar adelante s sus hijos sola dado que fue abandonada por su esposo: "A pesar de ser analfabeta soy capaz de cuidar y criar a mis hijos y bueno, trato de confiar en la sabiduría práctica que me ha dado Dios".

Sobre cómo los mantiene aseguró que: "Saco dinero de aquí y de allá. Lavo la ropa de la gente para sobrevivir y a pesar de que soy musulmana, aprendí a elaborar aguardiente casero para tener más ingresos. Recojo hierbas, las proceso y las vendo e intento curar a las personas de sus enfermedades".