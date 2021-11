La pilló en plena infidelidad y la puso a caminar en toalla por la calle

Las historias de infidelidades cada vez se vuelven más comunes, sobre todo cuando quedan captadas y se vuelven virales a través de las redes sociales.

En este caso, un grupo de curiosos captó el momento, en el que un hombre descubre que su pareja sentimental le es infiel cuando después de hacer un rastreo, descubre que está con su amante dentro de un motel.

Sin embargo, este sujeto no desaprovechó la oportunidad para dejar en ridículo a esta mujer que sin duda le rompió el corazón. Y es que, en el video registrado en todas las redes sociales existentes, se logra notar cómo el hombre, con coraje por este hallazgo, saca a su esposa del motel y la hace caminar en toalla.

El hecho que se presentó en un uno de los moteles más reconocidos de República Dominicana, muestra al sujeto caminar de forma muy tranquila, mientras la mujer lo persigue de forma rápida, luego de que irrumpiera su acto de intimidad con su amor clandestino.

Posteriormente, las personas que graban el video, no dudan en gritar de forma jocosa, expresando: “Eres un cachón”, “Te sacaron”, “Tienes que hacerle lo mismo mijo”. Luego de que se viera a esta curiosa pareja abordar un taxi.

Ante este hecho, a la mujer no le importa que la toalla sea lo único que rodee su cuerpo y hace caso omiso a lo que dicen los curiosos, que además, también la silban y algunos le lanzan insultos.

El medio Nuevo Diario, hizo la publicación, y los internautas no dudaron en dejar sus comentarios en defensa del hombre, donde muchos manifestaron; “Por eso los hombres nos volvemos duros de corazón”, “Descarada la chica, si ya no te gusta tu pareja déjala, pero no le hagas eso” y “pobre hombre dar con una mujer así”, entre otros comentarios, en la publicación que supera los 250.000 likes.