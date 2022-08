La propuesta matrimonial que se dio en medio de la posesión de Gustavo Petro

La posesión presidencial del nuevo Presidente de la República, Gustavo Petro, estuvo llena de muchas sorpresas, pues miles de asistentes quienes estuvieron presente en la Plaza de Bolívar, observaron la primera orden presidencial que fue el llevar la espada de Bolívar a este evento.

Otro que llamó la atención fuera de su discurso que fue aplaudido por sus votantes, se dio cuando la congresista María José Pizarro, hija del exmilitante del M-19, Carlos Pizarro, le puso –entre lágrimas- la banda presidencial a Gustavo Petro, haciendo honor a los deseos de su padre, y algo que tenía que realizar el presidente del Senado, Roy Barreras, quien no dudó en darle paso a Pizarro para que se diera este acto simbólico.

Asimismo, hubo muchos detalles que no pasaron por desapercibido, y que muchos internautas no dejaron pasar. El que más llamó la atención de todo, se dio cuando en medio del discurso justamente de Roy Barreras, cámaras que estaban llevando a cabo la transmisión pudieron notar una pancarta grande con un mensaje particular.

“Jessica Melisa, ¿te quieres casar conmigo?”, es el escrito que se alcanza a leer en el cartel que sostiene un hombre asistente a la Plaza de Bolívar, donde claramente le está pidiendo matrimonio a esta mujer.

A pesar de esto, no se sabe si en efecto la mujer aceptó la propuesta, y desde ya muchos internautas están a la expectativa de saber si realmente esta historia terminó con un final feliz. A su vez, ha traído muchos comentarios al respecto, en el que muchas personas se mostraron emotivas por lo sucedido.