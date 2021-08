La razón por la que Juana Valentina, hermana de James, no muestra su embarazo en redes

El 2021 ha sido el año elegido por algunas de las famosas colombianas para convertirse en madres. Juana Valentina Restrepo, hermana del futbolista James Rodríguez, es una de ellas, quien el pasado mes de julio hizo pública la noticia de que estaba embarazada.

Recientemente, Juana Valentina afirmó que no le gusta publicar muchas cosas al respecto y le contó a sus seguidores la razón.

Le puede interesar: Propuesta de amnistía de Álvaro Uribe no tendría acogida en el Congreso

Como es habitual, cuando una celebridad está esperando un bebé comparte su proceso por medio de las redes sociales, con fotografías o videos, muestra el avance y hace participes a los seguidores.

En este caso, Juana Valentina desde que anunció su embarazo no ha publicado tanta información al respecto, por lo que sus fanáticos le preguntaron: “¿Por qué no has mostrado tanto de tu bebé o tu embarazo? Nosotros con estas ganas de ver esa panza”.

En la famosa dinámica de las redes sociales donde los usuarios preguntan y las celebridades responden, fue donde la influencer recibió la pregunta, a la que ella respondió: “La verdad me enfoqué en estar tranquila. Para nadie es un secreto que a veces los comentarios en redes sociales son tóxicos, no de todos ustedes, también hay quienes comentan y preguntan con mucho amor. Aun así, quiero proteger a mi bebé y mi familia de esa minoría que no lo hace. No es más”.

Sin embargo, contó un poco sobre los síntomas que ha tenido. Gastritis extrema y mucho sueño son algunos de ellos. Además le ha tocado batallar con el sueño pues la empresaria aseguró que se quedaba dormida en todos lados.

Vea también: Tras 18 años de relación, Cristina Hurtado sigue 'piropeando' a Josse Narváez

Juana Valentina también ha presentado el más nombrado de los síntomas en una embarazada: los antojos. A la influencer le han provocado las cosas ácidas y la salchipapa que hace su mamá, María del Pilar Rubio.

Finalmente, Juana Valentina cerró su ronda de preguntas y respuestas contando como habían elegido el nombre de su hijo, Isaías. “Siempre dijimos que queríamos un nombre bíblico. No es secreto que somos muy creyentes acá en casa”, concluyó la hermana de James.