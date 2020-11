La razón por la que Yina Calderón fue operada de urgencias

Yina Calderón se ha caracterizado por estar en medio de las críticas debido a sus populares fiestas y sus cambios de imagen. En el último tiempo ha sido centro de distintas noticias relacionadas con los daños que sufrió en su cuerpo por culpa de los biopolímeros y el descuido en su recuperación.

Recientemente, se conoció que la exparticipante de 'Protagonistas de Nuestra Tele' tuvo que ser sometida a una nueva intervención quirúrgica de urgencias porque se le abrió la cicatriz que ya tenía de anteriores operaciones.

“Se le dañó la cirugía; se le abrió. Eso no es culpa de Yina ni del doctor. Ella ha estado con los mejores cirujanos de Colombia. El problema (…) es de los biopolímeros por el daño que le hacen a la microcirculación”, explicó el doctor que la atendió.

Además, agregó: “Al dañarse la microcirculación se dañan los tejidos, no llega buena sangre. Es como los diabéticos, no cicatrizan bien; a ella le pasa lo mismo”.

Imágenes fuertes

Y es que en continuas ocasiones se le ha visto a Yina desacatando los cuidados correspondientes para una buena cicatrización y recuperación. Actitud que ella misma reconoce: “Como ya saben yo me retiré los implantes y hay que cuidar mucho la cicatriz. Me puse a no portarme bien, a no ser juiciosa y se me abrió la incisión por estar saltando. El doctor me había dejado un trabajo magnifico, pero por mi descuido se me abrió”, señaló la Dj.

“Sé que soy una irresponsable. Ya estoy pagando las consecuencias. Voy a cuidarme esta vez”, cerro diciendo Yina, no sin antes reiterar que la culpa de lo que ella está viviendo no ha sido del doctor.