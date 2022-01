‘La Segura’ confirmó que por fin un médico se atreverá a sacarle los biopolímeros

Desde hace varios días la reconocida influencer ‘La Segura’, se había retirado de las redes sociales por los problemas de salud que estaba presentando en sus glúteos desde hace tres meses y empeoraron por los biopolímeros.

Sin embargo, una excelente noticia le cambió la vida. La caleña confirmó por Instagram, que entrará de nuevo al quirófano para retirarse los biopolímeros que le han causado pesadillas.



Con un emotivo mensaje, dio el anuncio. “Quiero contarles que si Dios lo permite pronto me operan… POR FIN. Gracias a ustedes me llovieron cirujanos del cielo. Yo solo pensaba, por favor que esta vez sí me quieran operar”.



Asimismo, le agradeció a sus amigos por estar con ella en estos momentos tan difíciles, en donde le han hecho pasar días muy entretenidos.



Para cerrar con broche de oro su buena noticia, le agradeció a Dios. “Jamás me voy a cansar de nombrarlo y de darle el crédito que se merece en cada cosa que hace en mi vida. No hablo solo de las buenas, también de las aparentemente “malas” que él ha permitido que yo viva”.

Cabe recordar que ‘La Segura’ hace aproximadamente ocho años sufrió un accidente con disparos de bala, lo que según explicó la influencer le causó un trauma raquimedular.