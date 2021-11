'La Segura' cuenta sobre los dolores que sufre por los balazos que recibió hace unos años

Natalia Segura, la influencer colombiana más conocida como 'La Segura', compartió en sus redes sociales que su estado de salud no mejora, luego de que, hace un tiempo, recibiera varios impactos de bala en su cuerpo.

Aproximadamente ocho años atrás, ella iba en su carro y la impactaron las balas en un brazo y un seno. Con lágrimas en los ojos, contó a sus seguidores que después de pasar dos días haciendo aseo en su casa experimentó dolores terribles, que ella clasificó como ‘quemonazos’, en los pies y en el nervio ciático.

Según la influencer, sus dolores se debe a que a raíz del incidente tuvo “quemaduras” en diferentes nervios y sufrió un daño medular.

"Tenerme que aguantar estos dolores por toda la vida a veces me pega fuerte (...) Ustedes no tienen ni idea. Yo ya convivo con esos dolores y esas secuelas que me dejó el recibir dos impactos de bala", dijo a quienes la siguen en redes.

‘La Segura’ se ha creado gran nombre en el mundo de las redes sociales por su contenido diverso en el que comparte videos de humor y tutoriales de maquillaje.

“A mí me gusta venir por acá a derramar mi bonita energía (…) llevó cinco días en cama, estoy desesperada, no se me quita el dolor”, expresó en un video.

“Terminé donde no quería terminar, en la clínica. Estoy como toda ‘lela’ porque me aplicaron tramadol y me van a aplicar morfina”, agregó en otra de sus historias de Instagram.