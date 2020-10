'La Segura' habló sobre el pasado de su mamá en el cine para adultos

Natalia Segura, conocida en las redes sociales como La Segura, se convirtió en protagonista de diferentes noticias relacionadas con su vida privada y el vínculo que sostiene con su mamá. Algunos seguidores se interesaron en la madre de la influencer y el comentado pasado que tuvo en el cine para adultos.

Alexa Mena fue tema de conversación en los últimos meses luego de que confirmara su participación en videos pornográficos cuando era más joven. La colombiana reveló que tomó esta decisión en medio de la desesperación y una situación difícil que atravesó al ser madre soltera.

Esta información causó toda clase de reacciones entre los seguidores de la caleña y más de uno se interesó por saber la opinión que tenía de estas actividades pasadas de su madre. La joven aseguró que no la juzgaba ni tampoco se interesaba por indagar más a fondo por respeto a ella.

Recientemente, la creadora de contenido utilizó la herramienta de preguntas de su cuenta oficial de Instagram, para responder algunas inquietudes de sus seguidores. Uno de los temas más frecuentes fue el pasado de su mamá, y la afectación que tuvo en su vida.

“¿No te afecta nada lo que hacía tu mamá?”, le preguntó un seguidor a La Segura en esta casilla.

“Yo nunca he tocado este tema, pero ya que me lo están preguntando, no. ¿Cómo en qué podría afectarme a mí el pasado de mi madre? ¿Quién soy yo para juzgar el pasado de hace muchísimos años de mi mamá? Es la mejor mamá que Dios pudo regalarme en el mundo”, respondió la influencer.

De igual manera, la colombiana señaló que su madre ya ha hablado del tema abiertamente en entrevistas, por lo que quiso indicar que varias razones la llevaron a tomar esa decisión en aquel entonces.

Por último, La Segura aprovechó este espacio para agradecerle a su mamá por todo, y enviar unas emotivas palabras con todo el amor que siente por ella.