La Segura mostró su cuerpo al natural y sin Photoshop

Nathalia Segura Mena, mejor conocida en las redes sociales como La Segura, ha estado en la mira de sus seguidores debido a que les confesó que padece desde hace tres años de una enfermedad llamada síncope, algo que provoca ataques de pánico y cuadros de ansiedad.

La influencer explicó que estos síntomas se le han ido aumentando en medio de la cuarentena. Además, que apenas termine el aislamiento buscará ayuda profesional.

A propósito de la influenciadora, recientemente se convirtió en tendencia en las redes sociales al mostrar sus “imperfecciones” con orgullo. En el video resaltó que los cuerpos perfectos no existen.

“¡Vean! Ustedes que piensan que uno no tiene imperfecciones y no bebés, los cuerpos perfectos jamás existen. Yo tengo celulitis como ustedes, tengo estrías (…) y más ahorita que he estado como en ese plan de bajar de peso”, confesó.

Continuó mostrando que sufría de resequedad en la piel y que por esta razón se aplicaba constantemente aceites. Asimismo, que usa productos para disminuir un poco la apariencia de las estrías.

La influencer también mostró que tiene una gran cicatriz en uno de sus glúteos debido a que cuando era chiquita se quemó con agua caliente y le quedó como una mancha.

“Esta cicatriz la verdad nunca me ha incomodado, entonces nunca me aplicó nada para quitarla la verdad”, expresó.

Por último, en el mismo lugar de su quemadura confesó que también tiene una marca, pero ésta es debido a la liposucción que se realizó.

“Esta es cicatriz de la lipo, por acá le sacan la grasita a uno”, añadió.