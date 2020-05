La influenciadora Nathalia Segura, mejor conocida en las redes sociales como 'La Segura', sorprendió a sus seguidores en Instagram al revelar que está pasando por días muy difíciles, y que una vez pasada la cuarentena buscará ayuda profesional.

"No han sido días fáciles para mi en lo absoluto... Y no tiene nada que ver con la cuarentena, es algo que va mucho más allá, algo que ni yo misma puedo controlar. En cuanto termine la cuarentena buscaré ayuda profesional".

Agregó: "En este caso que no me he sentido bien de salud, pero voy a declarar con fe día a día que estoy completamente sana porque soy la hija del que sí lo controla todo. Donde mis fuerzas terminan comienzan las de Dios".

Posteriormente, invitó a sus seguidores a aferrarse a Dios, si al igual que ella, están pasando por situaciones difíciles.

La Segura' es una de las influencers más populares y seguidas del país. En su canal de YouTube cuenta con más de un millón de suscriptores, mientras que en Instagram ya acumula cinco millones de seguidores y en Twitter un poco más de 38 mil.

Por otro lado, otra influenciadora que está dando mucho de qué hablar es Kika Nieto. La Youtuber anunció en su canal que se retirará temporalmente de las redes sociales para buscar paz interior y no regresará hasta estar convencida de que su tranquilidad no depende de la percepción que otras personas tengan sobre su persona.