¡La vieja es la cédula! Abuelita baila como un 'trompo' a sus 68 años

En los últimos días estuvo rodando un famoso video en el que la protagonista es una 'abuelita rumbera'. La mujer causó sensación y contagió a los cibernautas de bailar con su energía y su buen swing.

Elizabeth Gutiérrez tiene 68 años y vive en Cali, la capital mundial de la salsa. La abuela nació en el barrio Obrero que está ubicado cerca al museo de la salsa, razón por la cual la mujer creció bailando este género hasta convertirse en una experta del ritmo.

“Desde los 11 años me gusta la salsa. Me daban unas pelas, pero yo seguía en la misma, me encantaba. Me mandaban a la escuela y yo no iba a estudiar sino que me iba a bailar”, contó la abuela de 68 años mientras reía.

"Chavita", como la llaman su conocidos, se dedica a vender dulces frente a su casa y en las afueras de establecimientos comerciales. Sin embrago, su verdadera pasión es el baile.

“Ay, alegría. Eso es una felicidad para mí (…) yo me siento tan alegre. Cuando me dicen que no me vaya por allá, yo digo: ‘Ay, déjenme que esa es mi vida’”, asegura Elizabeth Gutiérrez.

A la vida de la mujer llegó Brandon Pérez, campeón mundial de salsa, quien es 30 años menor que la abuelita rumbera. El bailarín se enamoró de su historia, de sus pasos y la invitó a "azotar baldosa" con él.

“En la vida había tocado a una señora con tan buen baile, con esas pisadas tan precisas y, bueno, representa a esta juventud y todas las personas que aman el baile, la ven como referente”, afirmó Brandon Pérez.

Lo que si tiene muy claro Elizabeth Gutiérrez, es hasta cuándo bailará. “Hasta que mi Dios me llame a cuentas”, dice mientras esta dando una demostración de su baile, que la ha vuelto famosa a nivel mundial.