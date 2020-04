Las Cardachians se han convertido en uno de los dúos más famosos de las redes sociales debido a la creatividad, ingenio y talento que le imprimen a sus contenidos desde que iniciaron su carrera en estos medios. Tras varios videos, estos influenciadores conquistaron a millones de personas con un peculiar video de uno de sus personajes llamado María José.

Aunque sus publicaciones se hacen virales en las plataformas digitales con facilidad, recientemente los colombianos quedaron sin palabras al ver que uno de sus últimos videos se popularizó tanto en Instagram y Twitter que llegó a enamorar a varias celebridades internacionales.

Así es, días atrás, Las Cardachians compartieron un gracioso clip donde aparece María José, interpretada por Juan Camilo Pulgarín, sentada frente a un piano donde interpretaría una ‘canción’ titulada ‘Cuarentena’, pero que resulta ser un fuerte grito de pánico que suele escucharse en las películas de terror.

“La canción de la cuarentena. Aprovechen esta cuarentena para explorar su lado artístico”, escribieron los influenciadores en el pie de foto del video que también tiene subtítulos en inglés.

Lo curioso de este post es que con rapidez se difundió entre los internautas hasta que llegó a manos de algunas artistas y actrices internacionales como Drew Barrymore, recordada por sus papeles en ‘Los Ángeles de Charlie’, ‘Scream’, ‘E.T., el extraterrestre’, ‘Como si fuera la primera vez’, entre otras cintas.

De acuerdo como quedó registrado en redes sociales, la exitosa celebridad de Hollywood utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar el video de los jóvenes paisas y aprovechar para bromear con respecto a este aislamiento.

"Cortesía de mi amiga Anya", escribió la actriz junto al video de María José.

De igual forma, otra estrella que se dejó contagiar por el humor colombiano fue Kelly Osbourne, que utilizó su cuenta de Twitter para compartir este contenido y hacer reír a sus seguidores.

“#Mood. Espero que esto te haga reír tanto como a mí. Enviando toneladas de amor a todos ustedes”, trinó la compositora y actriz.



#Mood I hope this makes you laugh as much as it made me. Sending tons of love to you all. pic.twitter.com/3BVnNdlbA1