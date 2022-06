“Las olas tenían el mismo ritmo que las contracciones”: mujer dio a luz en el mar

“Después de que Bodhi naciera y se envolviera en toallas, volví al mar para refrescarme. Luego me vestí, recogimos todo y nos fuimos a casa, donde los tres nos metimos directamente en la cama”, expresó Josy Peukert.

Sin embargo, Josy Peukert causó polémica y recibió varias críticas luego de publicar el video del parto en el mar. “¿Esto es sanitario? Hay muchas bacterias en el mar”, es uno de los mensajes que le dejaron a la mujer en su publicación.

Por su parte, Josy decidió responder a los comentarios y señaló que “Bodhi nació bajo el sol del mediodía cuando hacía unos 35 grados, no nos preocupaba en absoluto que tuviera frío y no me preocupaban las infecciones transmitidas por el agua. Está perfectamente sano. Hice toda la investigación que necesitaba para asegurarme de que era seguro. El agua es una barrera médicamente probada”.