‘Las tías pico y placa’: el nuevo emprendimiento que cautiva a más de uno en Bogotá

Días después de toda la polémica generada por cuenta de la ampliación del pico y placa en Bogotá, que ya opera desde las 6 a.m. hasta las 9 p.m., un grupo de mujeres organizó un emprendimiento.

A través de la cuenta de TikTok @Dnavitascarolina, se dio a conocer un video en el que una mujer ofrece su nuevo emprendimiento.

“Soy la señora que puede trabajar por días, porque toca rebuscarnos la platica. Se llama la tía pico y placa, es para hacer bulto en el carro”, asegura la mujer de aproximadamente unos 55 años de edad.

“Entonces me dicen y yo los acompaño a hacer las diligencias, que porque tienen que ir al menos tres personas en el carro”, añade la mujer que se refiere a una de las excepciones del pico y placa en Bogotá, que se refiere al carro compartido y consiste en registrar el carro en la página web de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, para movilizarse con más de tres pasajeros y evitar la sanción.

La mujer explicó cómo funciona su nuevo emprendimiento para ayudar a los bogotanos que necesiten hacer diligencias por la ciudad.

“Cómo funciona; me escriben, me recogen por la mañana, me arriman por la tarde y me dan el almuercito, yo cobro 30.000 pesitos el día. Entonces las tías pico y placa para hacer bulto”, sostuvo.

Por otro lado, la mujer aclara que no solo ella presta el servicio, sino también sus cuatro hermanas y que hay distintos tipos de conversación, para hacer el servicio más ameno.

“Somos las tías pico y placa para hacer bulto, porque también tengo a mis hermanas; la Stella, la Cecilia, la Yolanda, la Amparo, bueno hay varios y distintos tipos de conversación. Eso sí, somos prepago; nos pagan primero y ahí nos vemos”, concluyó.