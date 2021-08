"Le callamos la boca a miles": En una semana Epa Colombia logró pagar su millonaria multa

Las últimas semanas habían sido de las más turbulentas para Daneiydi Barrera, mejor conocida como 'Epa Colombia', quien se vio en el centro de atención después de que el Tribunal Superior de Bogotá le impusiera una condena por cinco años de cárcel y una millonaria multa por los estragos que causó a TransMilenio en 2019.

Aunque Daneidy no tuvo que ir a prisión de inmediato debido al recurso que su abogado impuso ante la Corte Suprema para rebajar la pena, la joven contó que en un corto plazo debía pagar una millonaria multa equivalente a 492 salarios mínimos, lo que equivale a 407’433.072 pesos, como requisito que se adelanta en su proceso judicial.

Así las cosas, Epa Colombia había afirmado que se dedicaría a vender gomitas para el cabello y otros tantos productos en su empresa de keratinas, con el fin de recolectar en el menor tiempo posible el dinero.

Finalmente, la joven apareció en las últimas horas en su cuenta de Instagram para informar a sus seguidores que tan solo en una semana había logrado recolectar la gran suma de dinero debido a su arduo trabajo.

"En una semana pudimos lograr pagar la deuda. Te quería decir que hoy me acuesto súper feliz (...) Muchas gracias, amiga", expresó Daneidy mientras se encontraba en compañía de su novia Diana Celis.

“Creí que no lo lograría. Antes del primero de septiembre obtuve el dinero gracias a ti. Me has ayudado demasiado. Tuve días súper difíciles. También hoy pude pagarle al abogado y pude comprar varias cosas que hacían falta en mi empresa. Le callamos la boca a miles, tu sabes amiga que somos una y la misma”, escribió.