Le dañaron el carro a Yina Calderón por robarla: "¿Yo qué les he hecho?"

La empresaria aseguró que se le llevaron todas las pertenencias que habían dejado dentro del vehículo.

"Por qué hacen esto, o sea por qué, yo qué les he hecho. O sea miren cómo me dañaron la camioneta, me rompieron vidrios, se llevaron las maletas de mis amigos, computadores. A Samuel se le llevaron todo ¿por qué son así? pero yo haga algo... ", expresó Yina Calderón.

La exprotagonista dejó ver las cámaras compartió los videos de las cámaras de seguridad, en los que se evidencia cómo el ladrón revisa su camioneta y explica ella en un momento rompe el vidrio y se lleva las pertenencias cuando un secuaz lo recoge en moto.

"Me da tristeza como algunos trabajamos para conseguir las cosas y otros solo andan por la vida buscando robarlas, Dios tenga piedad de ellos lo peor le pasa a millones de colombianos a diario que, impotencia", escribió posteriormente en sus estados de Instagram.

Algunos internautas se compadecen de lo que le ha ocurrido, mientras que otros no le creen sus declaraciones, al parecer le ha pasado como al pastorcito mentiroso.