Al terminar una relación sentimental, cada persona lo toma de diferente manera, mientras que hay unos que tan solo se alejan y dejan que el tiempo lo cure, hay quienes sufren cada día y buscan la mejor manera de recuperar el amor de su ser amado.

En redes sociales se han visto varios casos de muchas personas que envían miles de mensajes suplicando perdón. Sin embargo, hay muchos hombres y mujeres que por más que envíen lindos mensajes prefiere dejar todo atrás y olvidar lo sucedido.

Esto le ocurrió una usuaria llamada Luisa María Montenegro, quien publicó en su perfil de TikTok la forma en la que la quieren reconquistar con una curiosa estrategia, pues ella ya tiene a su exnovio bloqueado de todas las redes sociales.

El hombre, al ver que su novio lo tenía bloqueado de todas las redes sociales, decidió enviar algunas transferencias de $1.000 por Nequi con algunos mensajes pidiéndole perdón.

“Lo sigues siendo, jamás dejarás de ser tan hermosa, así se apaguen todas las luces, tú seguirás siendo la única brillando en el vacío, TE ADORO”, escribió en un mensaje acompañado con $1.000.

Y es que en una ocasión el hombre se sentía muy arrepentido por lo que le envió $10.000 junto con un mensaje que decía “pasa linda noche, pienso en ti siempre, eres una mujer muy valiente y muy apapachable, te amo Luisa”.

Lo cierto es que la mujer aún no lo ha desbloqueado y todavía sigue recibiendo algunos giros que más allá de los lindos mensajes le están ayudando a mejorar su situación económica.

Los internautas no dudaron en dejar algunos comentarios divertidos como: "pago muy poco por los daños y perjuicios"; "dónde se consigue un ex así jajajaja"; "dónde se consigue un ex así jajajaja".