La red social Tik Tok sin duda logró tener un alcance de gran magnitud durante el confinamiento que se vivió por la pandemia del coronavirus, pues millones de personas descargaron la aplicación en medio del ocio, para hacer divertidos vídeos cortos con el fin de entretener a sus seguidores.

Ya se acerca el fin de año y motivo de ello, las aplicaciones han empezado a revelar algunas estadísticas interesantes que les dejó el 2020. Tik Tok no sé quedó atrás y reveló cuáles han sido los videos más virales de su plataforma durante este año.

5. Mi pan su su sum ñam ñam ñam'

En la quinta posición está uno de los ritmos más contagiosos y la famosa llama bailando al ritmo de "Mi pan su su sum ñam ñam ñam". El video se volvió viral en redes sociales y finalmente se conoció que la contagiosa melodía provenía de un anuncio publicitario de cereales rusos.

4. Baile Renegade

Sin duda, las coreografías fueron parte de los 'trending topic' de TikTok, ya que constantemente se viralizan bailes que muchas veces se ingenian los 'tiktokers' y los usuarios los copian.

Tal fue el caso de Jalaiah Harmon, que durante el descanso de un partido de la NBA, realizó una coreografía que, curiosamente, varias celebridades empezaron a copiar. La joven tuvo que insistir varias veces para que reconocieran la autoría de sus pasos, pues nadie le daba créditos cuando interpretaban su popular baile.

Will Smith también comparte la cuarta posición con Jalaiah Harmon, pues el actor se unió al 'Challenge' Wipe ir Down, que consiste en grabarse limpiando un espejo con un look 'desarreglado', para después aparecer con una versión sexy o famosa de uno mismo. El actor hizo el reto evocando su look de 'Hombres de Negro'.

3. El "compañero de trabajo que odias durante una reunión en Zoom"

En el tercer puesto aparece Caitlin Reilly haciendo una divertida parodia sobre las tediosas reuniones de 'Zoom' que tanto nos tocaron a muchos durante este 2020.

2. 420doggface208 con su "camino a la fama"

El segundo video que destacó Tik Tok, corresponde a un hombre que se grabó durante 11,7 segundos mientras iba en un skate y tomaba un jugo. El clip está grabado con la música de fondo de 'Dreams' que Fleetwood Mac popularizó en 1997 y alcanzó los 72,3 millones de reproducciones y más de 135.000 comentarios.

1. Bella Poarch sincronizando los labios con la canción ‘M to the B’

La joven filipina, de tan solo 19 años, se consagró como la reina de Tik Tok en este 2020. Con su famoso video 'M to B', que tiene una duración de tan solo 10 segundos, logró alcanzar la fama mundial. El corto clip alcanzó más de 528 millones de vistas, convirtiéndose en la publicación más vista del año, acompañada de más de 43 millones de 'me gusta' y más de 1,4 millones de comentarios.

Como dato curioso:

La 'tiktoker' con más seguidores este año en la popular red social, fue Charli d’Amelio, una joven estadounidense de 16 años que se coronó como la primera 'tiktoker' en conseguir más de 100 millones de seguidores.

Si quieres conocer el ranking completo, aquí te compartimos el reporte completo ‘The Year on TikTok: Top 100’.