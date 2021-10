Le pegó el suegro: la Liendra reveló porque está con la cara golpeada

La Liendra ha sido protagonista de diferentes noticias en redes sociales y los medios nacionales, debido a los líos que tuvo con su cuenta oficial de Instagram semanas atrás. El tema se tomó todos los espacios y fue centro de críticas por parte de usuarios que cogieron de parche la reacción que tuvo el joven con esta noticia que le dio la aplicación.

Una vez recuperó el acceso al perfil, Mauricio Gómez, nombre de pila del creador de contenido, aprovechó para volver a compartir todos sus videos y fotos, al igual que las dinámicas que hace. El joven no dudó en contar una anécdota que vivió con su suegro, padre de Dani Duke, mientras jugaba squash.

Según se vio en las historias del paisa, en un video se detalla que el influencer amaneció con un fuerte golpe en el rostro, producto de un accidente que tuvo practicando este deporte. El creador de contenido aseguró que tenía el video del momento exacto del golpe y bromeó con lo ocurrido.

“¿Qué me pasó en la ceja?, ¿por qué tengo esto?, ¿quién me golpeó? Resulta que ayer estaba jugando con mi suegro squash y me golpeó…queriendo, claro, dijo: ‘Ese no es el yerno que yo quiero’”, contó La Liendra.

“Pensé que iba a amanecer peor, pero sí estoy hinchado”, agregó a sus declaraciones sobre esta marca que le quedó.

El padre de Dani Duke no apareció más en cámara, ya que como se ha mencionado antes, no es de su agrado aparecer en redes sociales.