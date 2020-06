Lina Tejeiro aclaró el tiempo que duró su relación con Andy Rivera

Lina Tejeiro y Andy Rivera se convirtieron en una de las parejas más famosas de la farándula colombiana desde hace varios años. Sin embargo, tras su ruptura de dos años, los artistas intentaron darse una nueva oportunidad en el amor.

A pesar de que se mantuvieron al margen de los medios, las pruebas de que estaban juntos los delataban. No obstante, recientemente Lina Tejeiro decidió confesarles a sus seguidores que las cosas no se dieron más y que a pesar de intentarlo, Andy ya no estaba dispuesto a seguir.

Lee también: ¡No lo hagan! A Jessica Cediel le podrían amputar totalidad de sus glúteos

Esta controversial noticia generó tendencia en las redes sociales, a tal punto que el intérprete de ‘La Oficial’, canción que también se especuló que fue creada para Lina, dio su versión de lo sucedido.

No obstante, hubo un detalle que llamó la atención de los internautas, ya que la actriz en medio de su En Vivo aseguró: “fuimos muy inmaduros Andrés y yo, pues duramos mucho tiempo, ocho años... creciendo juntos, toda la adolescencia”.

Pero una usuaria en Twitter preguntó por qué la modelo dijo que duraron ese tiempo si su hija tenía seis.

“Bueno, ¿cómo es que Andy Rivera tiene una hija de seis años, pero Lina Tejeiro dijo que su relación fue de ocho? Alguien que me explique”, escribió.

Lee también: ¡Sin tapujo! Así se defendió Kimberly Reyes de quienes le critican su cirugía estética

Lina Tejeiro decidió ponerle fin a este mal entendido y respondió.

“Dije 8 redondeando el tiempo que nos conocemos. Este año cumpliríamos 7, los años que tiene su hija, ¿por qué? Porque él finalizó la relación anterior antes de que su hija naciera”, aclaró la llanera.

Dije 8 años redondeando el tiempo que nos conocemos, este año cumpliríamos 7 los años que tiene su hija, porque? Porque el finalizó la relación anterior antes de que su hija naciera. — Lina Tejeiro (@Lina_Tejeiro) May 28, 2020

Rivera, antes de estar con Lina, ya había dejado en embarazo a su novia del colegio llamada Danniela Duque, con quien comparte una hija que acaba de cumplir siete añitos.