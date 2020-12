Seguramente todas las personas en el mundo tienen partes de su cuerpo que les gusta y otras que sencillamente no y, por medio de sus historias en Instagram la actriz Lina Tejeiro reveló lo que más le gusta de su cuerpo y lo que le parece menos agraciado.

"Tengo que aceptar que mi rostro me gusta mucho, mis ojos, mi boca. Y, ¿qué no me gusta? Mis pies, no es que sean feos, pero no me matan, no es que yo diga - ay, son divinos", expresó.

Lina Tejeiro es una de las actrices más populares del país. Ha estado en el medio artístico desde muy temprana edad y algunas de sus últimas producciones son: 'La ley del corazón', serie del Canal RCN y 'Chichipatos', serie emitida por Netflix.

Además de su trabajo, la actriz también ha protagonizado los titulares de la prensa rosa por sus relaciones sentimentales. Algunas de las más comentadas fueron con el cantante de reguetón, Andy Rivera, y con el empresario venezolano, Norman Capuozzo.

Y, no sobra decir que la celebridad de actualmente 29 años de edad ha sido una víctima más de los biopolímeros. En julio pasado reveló en su cuenta de Instagram que: "Tuve que ser intervenida quirúrgicamente para retirar biopolímeros de mis glúteos ya que hace unos seis años me habían inyectado en un spa de la 109 con 16 lo que se suponía era un medicamento para fortalecer y quitar la flacidez de mis glúteos".

Por otro lado, Tejeiro también ha adquirido bastante popularidad en redes sociales, nada más en Instagram cuenta con siete millones de seguidores y ha sido llamada por sus fanáticos como ''la reina de Tik Tok' por la calidad de los videos que sube a dicha aplicación y los cuales han tenido gran acogida entre el público.