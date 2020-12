¿Lina Tejeiro con un futbolista? La actriz aclaró los rumores

Lina Tejeiro se ha convertido en una de las celebridades colombianas más reconocidas en redes sociales por la constante actividad que tiene, además de las dinámicas que realiza para interactuar con sus seguidores. La joven ha sido centro de noticias por su talento en las pantallas, sus respuestas a las críticas y la vida sentimental que ha llevado con algunos rostros famosos.

A pesar de que la artista se ha pronunciado sobre su vida íntima y personal en distintos momentos, gracias a preguntas y curiosidades de sus fans, recientemente, Tejeiro fue centro de opiniones por una serie de rumores que la involucraban con un futbolista.

De acuerdo con lo que quedó registrado en la cuenta oficial de Twitter de Lina, por un trino, que ya fue borrado, una persona se refirió a un jugador de fútbol colombiano y le insinuó que ella sabía a qué se refería cuando le sugería “pedirle ayuda”. Tejeiro no se quedó callada y decidió responder sobre estas opiniones.

“Dile al jugador de Santa Fe que te ayude, ya sabes de quién hablo”, dijo el usuario, a lo que ella respondió: “¿Estás bien? No sé de quién hablas y no soy hincha del Santa Fe”.

Sin embargo, la persona insistió sobre esta afirmación, asegurando que varios integrantes del equipo colombiano ya sabían qué sucedía entre ella y el dicho futbolista, del cual no se dieron muchos detalles.

“Jajajaja tranquila, ya sabemos algunos del equipo Santa Fe la vaina”, aseguró esta persona.

“No, amor, no me gustan los perdedores. Yo tiro por lo alto, de la Champions no me bajo”, puntualizó la joven con su estilo de sarcasmo.

En medio del cruce de mensajes, otro usuario intervino y agregó que si esa persona de “alto nivel” era “F Guarín”.

“No sabes qué es nivel”, dijo la actriz desde su perfil personal.

Esta conversación despertó comentarios entre algunos curiosos, que aprovecharon para recordar que Lina ha estado viajando constantemente a Medellín, por lo que podrían ser ciertos estos rumores. Otras personas halagaron los sarcasmos y las defensas que utiliza la colombiana para enfrentar los ataques que recibe por estas plataformas digitales.