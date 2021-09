Lina Tejeiro confiesa que tiene "un nuevo amor en su vida"

Lina Tejeiro ha despertado distintas reacciones entre sus seguidores de redes sociales, debido a algunos contenidos que comparte en sus perfiles sobre su vida cotidiana. Días atrás desató opiniones tras publicar una sensual y erótica foto en toalla, donde dejaba ver su escultural figura y parte de su cola.

De igual forma, la celebridad generó reacciones entre varios curiosos luego de que su expareja, Sebastián Vega, aclarara si él y ella se llevaban mal tras la ruptura amorosa que vivieron años atrás. El actor afirmó que todo estaba bien por su lado y que, de hecho, habían coincidido en un proyecto laboral.

No obstante, la atención de los fans de la colombiana se situó en algunas historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reveló, de forma inesperada, que estaba feliz y enamorada de alguien que había llegado a su vida por sorpresa. La artista no dudó en presentar a su “nuevo amor” y contar un poco la historia.

“Oigan, les cuento que en mi vida ha pasado de todo, no mentiras, no de todo, pero sí. Me llegó un nuevo amor a mi vida y es Da Vinci. Me lo regaló una de mis mejores amigas, y sí, tengo varias mejores amigas: Lina, Greeicy y Dahia, y la última fue quien me regaló a este príncipe tan hermoso, que me llegó de sorpresa”, afirmó la actriz, mientras mimaba a su nueva mascota.

Lina aprovechó para contar que el gato le llegó de forma inesperada, dejándola “privada” por la emoción de tenerlo junto a ella. Su amiga se lo entregó con cama, con comida, con gimnasio y algunos accesorios.

El pequeño minino es de color gris, con ojos amarillos y una parte del pelaje blanca. Tiene cinco meses, es “consentido y amoroso”, y juguetón con el pelo de la celebridad. Poco a poco se ha ido adaptando a su nuevo hogar, compartiendo con los tres perros de Tejeiro: Kimmy, Coco y Romeo.

“Romeo es el más inquieto y el que pensé que no lo iba a tomar bien; Kimmy está un poco rayada, como preguntándose ‘¿quién es ese?’; y a Coco le da igual”, relató la colombiana en un video.