Lina Tejeiro en diminuta lencería negra despertó el deseo de sus seguidores

Mucho se ha cuestionado a Lina Tejeiro en los últimos días por cuenta de varias polémicas que han surgido a su alrededor, ya que los usuarios de redes sociales, la han criticado por el beso que recientemente le dio a Epa Colombia. Pero también por incurrir en algo similar con Aida Victoria Merlano, hechos que ocurrieron durante la velada de celebración de su cumpleaños número 30.

Sin embargo, esto no ha sido lo único que ha causado controversia, pues días posteriores al evento, la talentosa actriz ha hecho una serie de publicaciones en la que un seguidor la criticó fuertemente a lo que ella no dudó en responder.

Lea también: Lina Tejeiro también besó con Aida Victoria en su cumpleaños, pero no se acordaba

“¿Por qué es tan mostrona?", fue la pregunta que le hicieron en una encuesta, a lo que Tejeiro, sin dudarlo, dijo: "Me encanta el cuerpo que he conseguido, ya se sea con cirugías o dietas, pero me gusta, me enorgullece, me agrada mostrarlo, aunque no es un cuerpo perfecto, porque tiene cicatrices".

Sin duda alguna, esto no ha sido preocupación para la artista, y una muestra de ello, fue la sugestiva publicación que hizo en su cuenta de Instagram, que sin duda alguna ha sido todo un éxito en la red social y que ha dejado impactados a todos sus seguidores.

Allí se puede notar, como Lina luce una lencería de color negro, que bordea todo su cuerpo, pero que a su vez es cubierta por una bata transparente, haciendo diversas poses que resaltan su sensual mirada, y que ha acaparado toda la atención de sus seguidores, despertando muchos halagos, no solo de los internautas, sino también de otras celebridades de la farándula nacional, como el caso de Elizabeth Loaiza, que con su pequeño mensaje resaltó la gran belleza de la actriz.

Lea también: Seguidor de Lina Tejeiro la trató de "mostrona" y ella le respondió

"Es un placer conocerme", es el escrito que acompaña las dos fotografías que sin duda ha despertado el deseo y la admiración de su público, que aún no salen de asombro en la publicación que ya acumula más de 415.000 likes.