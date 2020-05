Lina Tejeiro mostró su proceso personal para sentirse bien con su cuerpo

Lina Tejeiro es una de las artistas colombianas que más se ha mantenido activa en redes sociales desde que inició la cuarentena. A través de transmisiones en vivo, dinámicas con preguntas, videos graciosos de Tik Tok y algunas rutinas de ejercicio, la actriz ha revelado detalles de su vida personal.

Recientemente, bajo la tendencia del ‘#TBT’ en su cuenta oficial de Instagram, la colombiana desempolvó y compartió un carrete de fotos de su pasado, donde quiso mostrar todo el proceso personal que ha llevado para sentirse bien con su cuerpo actualmente.

Lea también: Mateo Carvajal respondió a quienes le inventan chismes y relaciones falsas

En un mensaje que acompaña la publicación, la celebridad habló de las cirugías, dietas y tratamientos que ha incluido en su vida para lograr sentirse cómoda con la imagen que plasma al verse en el espejo. No obstante, tras un fuerte trabajo consigo misma, hoy en día ha obtenido un resultado satisfactorio.

“#TBT Llevo años queriendo sentirme cómoda con mi cuerpo. Fui gordita, me operé, me engordé otra vez, sufrí de anorexia, tomaba pastillas para adelgazar y cuanta cosa me mandaran solo para ver en el espejo algo que me gustara. Pasaron muchos años para entender que nada sin esfuerzo se logra”, escribió la actriz de ‘La Ley del Corazón’ en el pie de foto del post que ya supera más de 120.000 likes en la red social.

Le puede interesar: Neve Campbell regresaría como Sidney Prescott a 'Scream 5'

En medio del mensaje, Tejeiro confesó que a pesar de operarse se volvió a subir de peso y luego de optar por no comer, terminó enfermándose.

“No hay pastillas mágicas que te tonifiquen, no hay cirugía que te dure sin ejercicio y buena alimentación. Ahora me veo en el espejo y me gusta lo que veo y además LO CUIDO porque me ha costado horas de ejercicio y seguiré esforzándome para continuar con mi objetivo y mi proceso; que al final la única que sabe cómo quiere verse y sentirse soy yo”, agregó.

Por su parte, familiares, amigos y seguidores, aplaudieron este emotivo mensaje y la apoyaron con este proceso personal que lleva.