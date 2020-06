Lina Tejeiro mostró su versión masculina y fue comparada con otros famosos

En medio de la cuarentena nacional Lina Tejeiro ha llamado la atención de miles de sus seguidores de redes sociales debido al tipo de contenido que comparte. Además de videos graciosos, rutinas de ejercicio y las dinámicas de preguntas, la actriz conquista a más de uno con las fotografías que se toma en su casa.

Recientemente, Lina Tejeiro decidió unirse a una fuerte tendencia que se apodera de las plataformas digitales, de nuevo, con la cual los internautas muestran su versión del sexo contrario. La artista no dudó en compartir el resultado de esta dinámica que logró con ayuda de la youtuber Luisa Fernanda W.

En la fotografía que compartió la celebridad en sus historias se le puede observar con un poco de vello facial, los rasgos más fuertes en los laterales, el mismo estilo en sus cejas, el cabello corto, más oscuro, y peinado hacia a un lado.

Lea además: El 'SuperChallenge' de Ricky Montaner con el que le robó un pico a Camilo y Evaluna

En las historias de su cuenta oficial de Instagram, Lina aprovechó para hablar de este tema con sus fans y comentar lo “divino” que se ve en su faceta masculina. La actriz aseguró que se “haría la vuelta” o se “caería”, ya que es el tipo de físico que le gusta en un hombre.

“Oigan, vieron la foto que me hizo Luisa Fernanda W de hombre. Me veo divino, guapísimo, a mí me gusto. Yo me gustaría a mí misma, es más me cuadraría conmigo misma, no me haría sufrir”, afirmó entre risas la colombiana.

“Siento que de hombre me parezco a Mark Tacher. Me acaba de decir Viña que me parezco a Sebastián Carvajal…tengo un revuelto de manes churros, de verdad, estoy muy bueno”, indicó la actriz, mientras contaba que había personas que le decían que se parecía a Luciano D’Alessandro, protagonista de ‘La Ley del Corazón’.

Lea también: Daniela Ospina contó cómo se lleva actualmente con James Rodríguez

Sin embargo, Tejeiro puntualizó y dijo que tampoco quería sonar convencida de que su versión masculina sería tan “guapo”. Tras estos comentarios, la celebridad publicó una foto de su hermano Andrés Tejeiro para mostrar el parecido que existía entre ellos.

Por último, Lina publicó un collage con fotos de sus colegas y bromeó diciendo que seguía siendo más “guapo” en esa versión.