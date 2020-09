Lina Tejeiro es una de las actrices más queridas de la farándula colombiana, ya que con sus numerosos papeles se ha robado el corazón de todos los televidentes.

Esta vez, la llanera se convirtió en tendencia en las redes sociales debido a la contundente respuesta que le dio a una internauta que la insultó en su reciente publicación.

Lina compartió en su cuenta oficial de Instagram un carrete de fotos donde presumía muy sensual un body de encaje color rojo. Además, les reveló a sus seguidores que ese era su nuevo color favorito.

Rápidamente, la publicación se llenó de números halagos. Sin embargo, una internauta no dudó en criticarla y escribirle que no era un buen ejemplo para las niñas.

“Usted no es ningún buen ejemplo para las niñas. Le falta cerebro y le sobra estupidez. Deje de andar mostrando ese cu#* remendado, ¿no le da pena mostrar eso tan feo? ¿qué hombre va a querer estar con usted con esa actitud?”, expresó.

Pero no tranquila con lo dicho, continuó: “Páguese una buena terapia porque se nota que es una mujer llena de vacíos. Y madure que ya está como vieja para esas cosas”.

Tejeiro no pasó por alto el comentario y sin tapujo alguno le respondió: “Mi señora jamás he pretendido ser un ejemplo para nadie. Yo soy actriz y a eso me dedico. Si usted pretende encontrar figuras públicas para darle ejemplo a sus hijas porque usted no es capaz de hacerlo desde casa, déjeme decirle que a la que le sobra estupidez es a usted”.

La actriz resaltó que tiene buen cerebro y que por eso le ha ido tan bien en su profesión.

“Cerebro tengo y lo uso muy bien. Me aprendo libretos, leo mucho, sé que soy inteligente y que tengo excelente sentido del humor, no me meto y critico la vida de los demás”, sostuvo.

Seguido de esto, la artista resaltó que en las fotos no estaba mostrado su cola. Sin embargo, que si así quisiera hacerlo, lo haría pues es su red social y sube lo que quiere.

“Al que no le gusta que no lo mire, es mi Instagram y si quiero llenarlo de fotos de mi cu#* lo hago. Para mí que su rabia es porque seguramente soy el amor platónico de su marido y le arde verlo derritiéndose por mí”, expresó.

Y finalizó su contundente respuesta aclarando que las redes sociales no son para educar a los niños.

“Señora entienda que cada quién publica lo que quiere y que las redes sociales no son para educar niños. Y si usted que es toda una señora y anda haciendo estas pendejadas yo como porqué voy a dejar de hacer lo que hago cuando no le hago daño a nadie”.