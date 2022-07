Lina Tejeiro posó muy sonriente con el su nuevo amor y deja claro que Andy Rivera es cosa del pasado

¿Cómo empezó el rumor de su romance?

Recientemente le empezó a “caer” en forma a la actriz a finales de junio. Y por medio de unas historias, la villavicense habría confirmado que ya superó a su expareja, Andy Rivera, con el que sostuvo una relación por varios años y le dio fin en marzo de 2022.



Duque dejó la pena a un lado para conquistar a la colombiana. En una de sus canciones le habría escrito unas pequeñas palabras a Lina.



"Me enteré que estás solita, una así de chimba es lo que mi vida necesita. El tiempo corre y no puedo esperar porque yo sé que te pueden robar.

Estoy loco por ti, lo digo, hablo mucho de ti conmigo. Tú eres mi 11 24/7. No importa el pasado, te quiero en presente, si vas a estar un poco en mi mente, por lo menos ponte un poco indecente”.



Por medio de unos mensajes en Twitter la pareja habría confirmado su noviazgo.