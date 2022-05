Lina Tejeiro responde a críticas que le hicieron sobre su cuerpo

Lina Tejeiro, actriz colombiana reconocida por expresar su pensamientos sin tapujos y por protagonizar varias polémicas junto a otros famosos como: Yina Calderón, Aida Victoria Merlano y Epa Colombia, respondió contundentemente críticas de sus 'haters'.

Cabe mencionar que hace un par de días la colombiana, sin pelos en la lengua, contestó y aclaró los rumores sobre su situación amorosa, además uno de sus seguidores le preguntó si volvería o volvió con su ex, a lo que respondió "Ni lo uno, ni lo otro", dejando muy claro que no volvería con alguna de sus anteriores parejas.

Como es habitual, Lina Tejeiro comparte su día a día con su fans a través de las redes sociales, mostrando sus rutinas de ejercicio, su trabajo, su vida social, entre otros.

Recientemente, la llanera compartió una fotografía tras haber terminado de hacer ejercicio, dicha imagen recibió varios comentarios incomodos e inoportunos que lograron molestar a la actriz quien no dudo en responderlos.

"No sufras por un cuerpo que no es tuyo y si no te gustas pues no lo mires", expresó con indignación Lina Tejeiro.