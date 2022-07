Lina Tejeiro responde con grosería a quienes la critican por subir todo de su relación a redes

Lina Tejeiro da contundente respuesta a quienes la critican

Así como hay muchos que comparten la alegría de Lina en su nueva relación, hay otros que por el contrario la critican. "Pero si ustedes han visto ella siempre es la que sale dando picos o la mas melosa . Sera que es ella la que se enamora?, " Por eso las relaciones le duran 3 días", "La veré en dos meses llorando por Andy y diciendo q el siempre es el amor de su vida" y "Lina se enamora cada cuanto pregunta porque se enamora sola siempre la dejan", son algunos de los mensajes negativos.

"Me importa un c... que no soporten verme feliz eso no es problema mío, no me voy a disculpar por existir", fue la respuesta que escribió Lina Tejeiro, 'sin pelos en la lengua', para todos los 'haters' que la critican.

