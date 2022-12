Lina Tejeiro respondió si está despechada y su respuesta causa risas

Hace unos días el Movistar Arena vivió uno de los conciertos con más aforo para disfrutar de la música popular y de despecho. A este evento algunos famosos asistieron, entre ellos la actriz colombiana Lina Tejeiro, quien por cierto, se realizó un cambio de look que a muchos no les ha gustado porque a su criterio ella se ve muy mayor.

La actriz fue interceptada por una periodista del Canal RCN quien le preguntó por su vida amorosa, pero la también presentadora le salió al paso con una curiosa respuesta.

Puedes ver: Andy Rivera lanza despechada canción, ¿convencido de que volverá Lina Tejeiro?

Cae destacar que la actriz conquista miles de seguidores con su belleza y ha generado mucha expectativa sobre su vida amorosa, pues ese aspecto de su vida es bien recordado por la relación amorosa que tuvo con el cantante Andy Rivera, pues su amorío fue catalogado como tóxico y hoy en día muchos se lo recuerdan.

Además, recientemente se dio una nueva oportunidad en el amor con el también cantante Juan Duque, pero las cosas no terminaron muy bien que digamos, pues se han lanzado algunas pullas en redes sociales.

Lee también: Greeicy Rendón y Lina Tejeiro con un outfit muy peculiar para concierto de Bad Bunny

Es por eso que el tema del romance es muy interesante para los seguidores de la actriz; así que la periodista aprovechó que encontró a Lina Tejeiro en el concierto y le preguntó 'sin anestesia' si se encontraba despechada.

"No para nada, no, no, no. Vea yo soy 36D", dijo refiriéndose a la talla de su brasier.

Ante su respuesta la periodista preguntó a su seguidores si le creían a la actriz y los usuarios dejaron cientos de opiniones diferentes.

"Demasiado Top la respuesta! 😂", "Lina siendo Lina", "casi no las cojo", "caigo en cuenta que estoy despechada desde que nací", se lee en la red social.