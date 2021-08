Lina Tejeiro se burla de su borrachera con audio de Ana del Castillo

Lina Tejeiro se ha convertido en una de las celebridades colombianas más reconocidas de las redes sociales, debido a los contenidos que realiza, las fotos que comparte de su belleza, los detalles que cuenta de su vida personal y los doblajes que recrea de audios virales. La joven ha sido considerada como una de las ‘reinas de Tik Tok’, gracias a la habilidosa memoria que tiene y el estilo con el que actúa.

Tras la fuerte borrachera que se pegó en el lanzamiento oficial de Rancho MX, negocio de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, la artista se ha tomado con gracia los memes, los videos y fotos que han salido de este tema. En varios momentos ha sacado su lado divertido y se ha unido a esta ola de risas.

Recientemente, la estrella de televisión sorprendió a sus fieles seguidores de Instagram con un nuevo clip, en el cual interpretaba un audio de una entrevista que concedió Ana del Castillo a una emisora, donde hablaba del alcohol y el freno que se daría durante un tiempo.

Lea además: ¿Muchos requisitos? Sara Uribe reveló cómo es 'su hombre ideal'

En este material, la cantante afirmaba que “el trago le estaba cayendo regular” y al bajarle de la cabeza, se estaba dando cuenta de las lagunas mentales que tenía de las veladas o celebraciones a las que asistía. Por ese motivo, le hizo una promesa a Dios de no tomar nada de estas bebidas hasta el próximo 12 de octubre.

Lina Tejeiro aparece de pie frente a la cámara, luciendo una blusa clara y un short de jean, mientras repite las líneas de este diálogo que tuvo la artista. Las expresiones y los movimientos fueron aplaudidos por los fans de la colombiana.

“¿Qué? ¿De por vida? Me jode (risas) Así no se puede, me tuviste mucha fe, mama, así no”, se escucha en el audio.

El material suma más de 300.000 likes en la plataforma digital.