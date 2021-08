Lina Tejeiro se cambió el tamaño de las prótesis mamarias

Lina Tejeiro se ha convertido en una de las celebridades colombianas más activas y reconocidas de las redes sociales, debido al contenido que suele compartir sobre su trabajo, los proyectos que lleva a cabo, sus rutinas de ejercicio y los temas personales que detalla. La belleza de la joven también ha cautivado a más de uno, volviéndose el amor platónico de varios.

La actriz ha utilizado su cuenta oficial de Instagram para mostrar su diario vivir, las sesiones de fotos que realiza con profesionales, proyectos televisivos en los que participa y los looks que suele utilizar para diferentes planes. En estas publicaciones destacó la actividad con el pole dance que llevó a cabo para un papel, robándose los halagos de sus fans.

Sin embargo, recientemente, Lina Tejeiro sorprendió a sus seguidores luego de utilizar las historias de su perfil para revelar que se había sometido a una nueva cirugía que pocos sabían, por una molestia que sentía en su cuerpo.

Según detalló la artista colombiana mientras conducía su camioneta, hace un tiempo atrás se realizó una nueva cirugía de la cual no había hablado, pero que fue para beneficiar su salud. La actriz especificó que esto ocurrió luego de terminar grabaciones de la película en la que estaba participando.

Lina Tejeiro se cambió las prótesis mamarias debido a una incomodidad que tenía en el seno izquierdo. En este procedimiento aprovechó y redujo un poco el tamaño de las que se había puesto anteriormente.

“No les había contado. Hace unos meses me cambié las prótesis, después de que terminé la película, como al mes me cambié las prótesis porque la izquierda me estaba molestando. Las cambié, me las puse más chiquitas”, expresó la celebridad en el video.

En estas declaraciones, la joven enfatizó en que tuvo que frenar su entrenamiento de pole dance, debido a la cirugía con la que “no podía hacer fuerza”.