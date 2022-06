Mientras que algunos la reconocieron de inmediato, por lo que Tejeiro preguntaba, “¿Por qué me reconoció tan rápido?”, a lo que la entrevistada comentaba, “porque eres muy linda, tienes una dentadura preciosa, la piel, tu voz todo”.

Sin embargo, hubo algunas personas que no la distinguieron y la criticaron con algunos comentarios, “es chévere, pero a veces su contenido es un poco superficial” explicando que tenía que hacer el contenido, “un poco más real”.

Finalmente la interprete manifestó, “bueno, creo que hemos terminado este maravilloso experimento. Me ha gustado mucho y el punto a favor fue haberme puesto tapabocas para que me reconocieran menos y esconder el boom para que no nos vieran como una producción tan grande. Siento que me fue muy bien y me gustó mucho escuchar lo que las personas piensan de mí. También me gustó saber qué esperan ver en mi contenido, pero lo más lindo fue la reacción de la gente y el amor que recibo de ellos cuando se dan cuenta que soy yo”.