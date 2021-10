Sin embargo, la modelo recordada por su papel en la popular telenovela "La Ley del Corazón", dijo que no se le debería dar mucha importancia a estos temas, ya que como lo mencionó: "Los veo muy escandalizados con el tema de la Epa. Yo trabajo en televisión, normalmente tengo que besar personas que no son de mi gusto porque en escenas de besos no todo el mundo se gusta. No le vi nada de malo más que darle un beso y hacerla feliz", respondiendo a sus seguidores por los cuestionamientos que le hicieron a través de Instagram.

Y justamente, dejando atrás lo acontecido en su fiesta, la actriz publicó una fotografía, que ha dejado suspirando a todos sus seguidores, ya que luciendo una sexy lencería roja, y posando de una manera muy sensual, la artista deja ver sus grandes atributos.