¿Lina Tejeiro y Juan Duque están en crisis? El cantante se refirió a la distancia entre ambos

Lina Tejeiro y Juan Duque han conformado una relación que enamoró a sus fanáticos. Desde que la actriz confirmó su noviazgo con el creador de contenido, ambos han compartido momentos a través de sus redes sociales donde se les ha podido ver muy juntos.

Sin embargo, como en toda relación, hay momentos donde las parejas pasan situaciones de crisis y en el caso de ambos esa no es la excepción. Tanto Lina como Juan han tenido que distanciarse, especialmente por trabajo, actualmente ella se encuentra en Bogotá, mientras que él vive en Medellín.

Precisamente, el creador de contenido habló sobre este tema, afirmando que la distancia los afecta a ambos cuando tienen que cumplir con alguna gira o compromiso.

“La situación no es la mejor. Si se confirma que terminamos o no, ya lo veremos. Por el momento, las cosas no son las mejores. Ella está en su vida y yo también. A mí no me afecta, pero a ella sí. Con las relaciones a distancia no va tan bien y por eso es que pasa lo que pasa”, mencionó en el programa Buen Día Colombia, del canal RCN.

A pesar del delicado momento que vienen atravesando en su relación, Juan Duque ha recibido diferentes mensajes de apoyo en sus redes sociales, donde los usuarios lo animan a luchar por el amor que tiene con Lina Tejeiro.

Por otra parte, en los últimos días el antioqueño respondió a los fanáticos que le preguntan el motivo por el que él y la actriz se han alejado. Allí mencionó que ellos se encuentran en sus compromisos laborales, por lo que no se han vuelto a ver juntos.