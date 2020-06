Lina Tejeiro y la grosería con sus seguidores que le valió varios regaños

Lina Tejeiro no ha parado de ser tendencia en las redes sociales por su actual estado emocional, pues la actriz oficializó su ruptura con el cantante Andy Rivera, con quien se estaba volviendo a dar una oportunidad en el amor.

Sin embargo, en esta ocasión la llanera se encuentra en el ojo del huracán debido a la fuerte respuesta que les dio a sus seguidores cuando le cuestionaron si sus vecinos no se molestaban por saltar laso en el apartamento.

“Siempre que me ven saltando laso siempre es la misma pregunta ¿Qué si mis vecinos no se quejan? A ustedes que les importa; de verdad o sea ¿Qué?”, expresó en medio de risas.

Seguido de esto aseguró que las personas que le cuestionaban sobre este tema tienen malos vecinos y que ella tiene los mejores, ya que nunca se han molestado por nada.

“Los que me preguntaron por mis vecinos están ofendidos; que uff tan grosera, que así no se contesta, pero es en serio porque les molesta tanto saber si mis vecinos se molestan o no”, añadió.

Minutos después, Lina regresó a sus historias para disculparse públicamente ya que muchos de sus seguidores le expresaron que sí fue muy grosera.

“Realmente mi intención no era ofender a nadie y les ofrezco mil disculpas, pero mi respuesta fue honesta en cuanto a la pregunta, o sea de verdad quisiera saber porque les importa tanto que piensan mis vecinos, porque a mí realmente me importa poco y nada lo que piense el vecino (…) por eso les pregunte que les importa, pero no es más. Si los ofendí de verdad mil disculpas, que pena”, finalizó.