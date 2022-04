Lina Tejeiro y La Toxicosteña por poco se van a los golpes en fiesta de Aida Merlano

A pasar de que ya han pasado varios días desde que Aida Victoria celebró sus 23 años, siguen saliendo a la luz algunos bochornosos momentos que vivieron varios de los famosos que hicieron parte del evento.

En un principio se dio a conocer que Yina Calderón habría hablado en público sobre Lina Tejeiro y hasta habría buscado la forma de hablar con ella, esto, teniendo en cuenta que en los últimos meses las famosas se han lanzado varias indirectas a través de redes sociales.

Le puede interesar: Yina Calderón bailó vallenato como un perreo

Ahora, un nuevo momento que se difundió en Instagram, vuelve a poner en el centro de atención a Lina Tejeiro, pero esta vez en compañía de Aida Victoria, quienes estuvieron a punto de tener una fuerte pelea con 'La Toxicosteña'.

Así fue la discusión entre Lina Tejeiro, Aida Victoria y 'La Toxicosteña'

El disgusto se desató en el momento en que ‘la Toxi’ tomó el micrófono en medio de la hora loca y se dirigió hacia la homenajeada con palabras subidas de tono. “Mire malp@#!¿@, si a usted ese malp@#!¿* no la busca. Ábrase, carev3#6@, no la quiere. No porque lo diga Aída Merlano o porque lo digo yo…”, se le escucha decir.

Entretanto, Lina Tejeiro alcanzó a reaccionar e intentó frenar a 'La Toxicosteña' y fue el animador de la fiesta quien calmó los ánimos de las famosas e impidió que ocurriera un enfrentamiento.