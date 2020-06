Lina Tejeiro y su graciosa respuesta cuando le pidieron tips para superar la tusa

Semanas atrás, Lina Tejeiro fue tendencia en redes sociales luego de que decidiera abrir su corazón y revelar algunos detalles de su vida personal, tras preguntas y comentarios que recibe de los internautas. La colombiana quiso aclarar el tema con Andy Rivera y acabar por completo con las especulaciones que rondaban en medios y estas plataformas digitales.

Recientemente, la famosa actriz de ‘La Ley del Corazón’ decidió divertirse un poco e interactuar con sus seguidores a través de la herramienta de preguntas que hay en su cuenta oficial de Instagram. Tejeiro aprovechó y respondió algunas inquietudes de la gente sobre su vida personal.

Una de las respuestas que más llamó la atención de sus fans, y que se tornó divertida debido al tono en que lo dijo, fue cuando un usuario le pidió un consejo para superar la tusa. Aunque Lina se mostró sonriente y graciosa por este tema, no dudó en dar una opinión sensata y seria respecto a las crisis sentimentales que atraviesan las personas.

“Tip para superar la tusa…y no morir en el intento”, escribió la persona, a lo que la artista respondió entre risas: “¿En serio me lo estás preguntando a mí?”.

“A mí me ha funcionado mucho la aceptación, si se acabó, se acabó. No te preguntes por qué, cuándo, nada…no te preguntes cosas. Acéptalo y ya, se acabó”, agregó a su respuesta.

De igual forma, otro de sus seguidores le preguntó por cómo se sentía después de haberse desahogado aquel día contando toda la verdad sobre el fin de su relación con Andy. La actriz fue clara y se mostró tranquila tras soltar todo lo que tenía represado.

“Uff, como si me hubiera quitado un peso de encima, ustedes no se imaginan. O sea, fue un descanso increíble, sobre todo porque muchos de ustedes me dieron su apoyo; además, entendieron y frenaron el tema”, expresó en el video.

Por último, la celebridad respondió algunos detalles como el tipo de cuidado que le da a sus mascotas, las rutinas de ejercicio que realiza, de dónde es, y cómo ha manejado la soledad durante la cuarentena.