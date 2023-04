Lo califican de ser el novio más tacaño por hacer un Excel y pedirle a su pareja pagar su parte

En redes sociales se volvió viral la historia de una mujer que contó que un hombre era el novio más tacaño del mundo porque anotaba los gastos de cada cita en un Excel.

La joven de Medellín subió un video en TikTok exponiendo el caso de una amiga, y afirmó que el novio de ella tenía un documento en excel con los gastos que él había tenido que pagar para después cobrárselos.

La mujer señaló que aunque no era nada malo pagar algo en una cita, dijo que era una situación que no es común cuando se está saliendo con alguien.

Indicó que el novio de su amiga “ganaba cuatro veces más que ella y le gustaban las saliditas y citas a ese nivel”. Por esta razón, ella se dio cuenta que no podía dar siempre el dinero para esas citas, y él le dio una solución.

“Uno creería que le diría 'no te preocupes, cuando tengas dinero me invitas', pero no. Le dijo 'tranquila, vamos a crear un cuadro de excel en el que iré apuntando todos los gastos que tendremos durante nuestras salidas y tú me vas pagando”, contó la mujer.

La joven mostró el listado de las cosas que iba apuntando el hombre por cada salida. Se puede ver que anotaba desde bebidas, aperitivos, ‘mecato, entre otras cosas.

Por su puesto, los internautas no dudaron en comentar la situación y muchos se burlaron de ese ‘hombre tacaño’.

“Creo que hasta tenían contrato por prestación de servicios”; “Jajaja como le decimos el gota gota versión ligue😂😂😂 Te financio nuestra salida”; “Pensé que me había tocado un tacaño, pero ya con este el mío fue superado”; “a mí esposa le pasó y le tocó firmar letras de cambio”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en el video.