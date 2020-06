Los Legarda fueron a un restaurante por Día del Padre y don Fabio llegó con coronavirus

Daniela Legarda preocupó a sus seguidores al informar en sus historias que se estaba realizando otra prueba del COVID-19. Sin embargo, les confesó que sus resultados salieron nuevamente negativos, pero que su papá sí estaba contagiado.

La youtuber se sinceró con sus fanáticos y les expresó que el señor Fabio Legarda salió positivo al coronavirus luego de que salieran a celebrar el Día del Padre en un restaurante en Atlanta, Estados Unidos.

“El domingo pasado que fue el Día del Padre yo salí con mi familia y unos amigos a comer y celebrar acá en Atlanta; para los que no saben Atlanta ya terminó la cuarentena y todo está abierto, hasta las discotecas. Yo no he salido, pero sí he ido a restaurantes”, confesó.

La hermana del fallecido cantante Fabio Legarda relató que esa noche compartieron todos en familia y que nadie tenía el virus, pero que al otro día su papá se levantó enfermo.

“Tenía fiebre, tos, dolor del cuerpo, le dolía tanto que no podía caminar. Entonces, mi mamá se preocupa y le decimos que se debe tomar el examen del COVID-19. Mi papá se tomó los exámenes el martes y el viernes el doctor lo llamó a decirle que dio positivo al virus”, aseguró.

Daniela expresó que se preocuparon, primero por su papá y por que ellas también lo tuvieran ya que todos compartieron ese día.

“Gracias a Dios, por un milagro no tenemos coronavirus. Somos las únicas que no lo cogieron, no sabemos cómo, pero lo que yo sí sé es que diez personas más se contagiaron en el mismo restaurante”, añadió.

El señor Fabio, por el momento, sigue muy enfermo. “Mi papá tiene fiebre, está acostado en cama, pero gracias a Dios puede respirar bien y eso es lo más importante. Ahora mismo se está cuidado mucho y se está tomando su medicina”.

Por último, la influencer aseguró que a pesar de que las cosas ya estaban regresando a la normalidad, el coronavirus aún sigue latente, por lo que no volverá a salir y se quedará en casa.