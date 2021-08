¿Cuánto cuesta la keratina de Epa Colombia?

En cuanto a la biotina, que también anunció que lanzará en forma de gomitas para pagar la millonaria multa que le impusieron, tiene un precio de $79.900 y contiene 60 cápsulas que prometen potenciar el crecimiento de cabello, uñas, cejas y pestañas.

En cuanto a las aclamadas keratinas, que vienen para cabellos tinturados y hasta para niñas, tiene un precio de $170.000 pesos, aunque sus precios varían dependiendo de la promoción que los clientes prefieran.

"La keratina no contiene formol ni amoniaco, no es químicamente agresiva y no genera consecuencias horribles. Mucho menos perjudicará tu salud", cita la página web oficial.

Las promociones que se pueden apreciar en su sitio web, en donde se incluyen keratinas y otros tratamientos, tienen precios que van desde 180.000 hasta 400.000 pesos, siendo este el último el combo 'botox capilar' de mayor costo.